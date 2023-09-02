提供便民服務，台中市政府2013年開始，針對藝文場所、商圈等布建無線上網服務熱點，至今全市共有1100多處網路熱點，但市議員江肇國拿出統計數據說，2017年有近千萬人使用網路服務，去年卻僅剩300多萬，使用率雪崩式下降，呼籲市府提出改善計畫，否則每年近千萬維護費根本是浪費公帑。

台中市政府數位治理局回應表示，近3年來受疫情變化及防疫工作，無線網路熱點使用情況確實受到影響，市府將檢討熱點使用人次變化等情況，並訂定退場機制，會虛心採納議員建議並通盤檢討、滾動式調整布建地點。

江肇國指出，市府2013年開設無線上網服務且積極布點，2016年全市熱點服務達1000處，每年光是維護費用就高達近千萬，但檢視歷年來使用人次，2017年全年有近千萬人使用，去年卻僅剩300多萬，質疑市府是否有確實檢討使用率遞減的原因並提出改善方案。

江肇國說，市府應優先針對商圈、風景點等人流高的地點提升網路頻寬，同時考慮像是外國遊客等多元使用者的需求，目前iTaichung頁面未提供多國語言，對異國使用者不友善，相當可惜。

市府強調，目前無線上網熱點全市共有1190處，地點涵蓋區公所、戶政所及文教會館、公園綠地、觀光景點、公車轉乘等，未來會滾動式檢討熱點布建地點，盼持續優化服務民眾的量能。