中捷公司允諾在18個車站都裝設緊急停車按鈕，目前已完成市政府站的按鈕設置，2日上午並舉辦大型異物入侵模擬演練。(台中市府提供)

台中捷運今年5月10日發生建案工地吊臂掉落軌道事件，釀1死14傷，事發後中捷公司允諾在18個車站都裝設緊急停車按鈕，目前已完成市政府站的按鈕設置，2日上午並舉辦大型異物入侵模擬演練。中捷公司強調，經驗證，緊急停車按鈕確實可發揮效用，市府站將於6日啟用，其餘17站預計年底裝置完成。

台中捷運公司指出，今天的演練是以市府站外軌道區的大型廣告看板掉落，車站保全員見到，立即依照日前設計的緊急應變流程，先按壓月台上緊急停車按鈕、藉以阻止在站內的列車出發；另保全員也以手勢向隨車人員示警，隨車員見到手勢後即按壓車內緊急按鈕告知行控中心。

中捷公司指出，模擬情況由行控中心設定列車持續駐留在車站，並派員了解情況，發現軌道上的異物無法立即移除，則啟動營運中斷接駁措施，並要求維修人員到現場進行異物排除與搶修作業；另一頭，在進行搶修期間，中捷公司也成立現場指揮所，協助疏散乘客、與外援單位聯繫等工作。

中捷公司強調，經過實際演練模擬，確實驗證月台緊急停車按鈕功能，也確認未來狀況發生後的相關作業程序；市政府站緊急停車按鈕預計9月6日啟用，可在緊急情況時透過按壓緊急按鈕，啟動列車號誌及相關保護機制，至於其餘17站則預計今年底前完成裝設。