泰國新當選總理賽塔昨天向國王提出內閣名單，王室公告今天刊出泰王命令，同意賽塔提出的名單。34個內閣職位中，為泰黨拿下17個，第三大黨泰自豪黨8個，親軍方政黨共拿下7個職位。

5月14日的泰國國會眾議院選舉後，由擁有141席的國會第二大黨為泰黨（Pheu Thai）和擁有71席的第三大黨泰自豪黨（Bhumjaithai）領軍的11黨聯盟尋求組閣，聯盟推出地產大亨賽塔（Srettha Thavisin）為總理候選人。

賽塔8月22日在國會總理選舉中，獲得參眾議院750席中壓倒性的482票，順利當選為泰國第30任總理。

泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）接著批准賽塔的人事案，賽塔在23日晚間獲正式任命，任命儀式在為泰黨總部舉行。

賽塔獲得任命後，開始籌組內閣，他在昨天將內閣名單提交給泰王瓦吉拉隆功，泰國王室公告今天刊登泰王命令，同意賽塔提出的內閣名單。根據規定，泰王同意任命內閣名單後，內閣15天內要向國會進行施政報告。

名單共有34位副總理和正副部長，為泰黨拿下17個職位，泰自豪黨8個，小黨泰國家發展黨（Chart Thai Pattana）和民族黨（Prachachart）各1個，親軍方的公民力量黨（Palang Pracharath）和團結建國黨（United Thai Nation）分別拿下3個和4個。

賽塔身兼財政部長，商業部、外交部、公共衛生部、數位經濟和社會部、交通部、觀光暨體育部、國防部和文化部長皆由為泰黨的人出任；內政部、教育部以及高等教育和科研部等部的部長由泰自豪黨人出任。

即將卸任的副總理兼公民力量黨黨魁普拉威（Prawit Wongsuwan）沒有出現在內閣名單中，不過他的左右手塔瑪納（Thammanat Phromphao）出任農業部長，普拉威的弟弟帕恰拉瓦（Patcharawat Wongsuwan）則擔任副總理兼自然資源環境部部長。

工業部長由團結建國黨拿下，社會發展和人類安全部部長以及司法部長分別由泰國家發展黨和民族黨人出任。（編輯：陳承功）1120902