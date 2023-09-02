榮獲大湖尊梨梨王評鑑第1名的青農胡馨所栽種的高接梨。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦2日頒獎表揚大湖尊梨梨王評鑑優良梨農，並表示將安排在下周4、5兩天到台北市辦特賣會推銷大湖好梨。（謝明俊攝）

大湖鄉農會2日舉辦大湖尊梨梨王評鑑頒獎，現場免費提供好吃的大湖尊梨給民眾品嘗。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦2日頒獎表揚大湖尊梨梨王評鑑優良梨農，並表示將安排在下周4、5兩天到台北市辦特賣會推銷大湖好梨。（謝明俊攝）

苗栗縣大湖鄉除了知名的草莓以外，還生產品質優良的大湖尊梨，為了鼓勵梨農種出好梨供全國消費者享用，大湖鄉農會舉辨大湖尊梨梨王評鑑比賽，經過1天的評鑑過程後，選出大湖青農分會的胡馨所生產的尊梨榮獲第一名梨王，苗栗縣長鍾東錦2日專程前來頒獎表揚，並表示將在9月7、8日2天在台北舉辨特賣會，向大台北民眾推銷大湖好梨。

大湖尊梨梨王評鑑賽，是在1日登場，由中興大學教授陳本源、林慧玲及苗栗農改場助理研究員張雅玲等人合組的評審小組負責評鑑，評審依照外觀果型、糖度、口感及質地等條件評選高下。結果由大湖青農分會的胡馨奪得梨王第一名頭銜，第2名的梨農則為賴昱東、黃馨瑩、謝玉婷、楊月梅、賴嘉榮、張見祥、徐智恆等人。第3名梨農包括了韋晶政、王麗美、胡智坤、謝慶金、李美璘、張世習、胡冠恆、邱德信、何明輝及劉德森等。

張雅玲指出，今年參加評鑑的大湖尊梨，由於氣候適合，甜度和果肉細緻度都在水準以上。其它評審也一致肯定今年的大湖尊梨品質更勝於以往，不管是甜度、風味、口感質地石細胞都有讓人驚豔的表現，陳本源更肯定大湖梨農的用心，才能栽種出如此好品質的大湖尊梨。

鍾東錦表示，雖然現在全台種植高接梨的地區不只是苗栗縣，但不怕貨比貨，只怕不識貨，苗栗縣尤其是大湖鄉所栽種的高接梨品質都是最好的，20多年前他到大陸山東省遊覽，曾到萊陽品嘗過國際知名的萊陽梨，吃過留下非常深刻印象，現在他吃了大湖生產的甘露等高接梨後，發現大湖梨的品質跟萊陽梨已經不相上下，值得向全國消費者大力推薦。

鍾東錦並強調，高接梨好吃而且可以依靠冷鍊來長期冷藏保存，有效拉長販賣周期，他也請農業處長陳樹義向農業部等申請補助地方設置冷鍊設備，替梨農爭取改善農產保存銷售，到場的苗栗農改場官員保證只要農民有新設冷鍊的需求，都可透過農改場等單位向農業部申請補助。