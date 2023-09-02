最近公布的多份民調皆顯示，民進黨2024總統參選人賴清德支持度持續領先，對手國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲、以及剛宣布參選的鴻海創辦人郭台銘跟其都有一段差距，甚至被名嘴形容是「躺著選」。不過卻有民進黨內部人士透露，綠營當前部分有現任立委的選區，在支持度上落後對手陣營，且賴清德也要慎防在野陣營最後關頭整合。

據《TVBS》2日報導，有綠營內部人士指出，即便郭台銘參選，但是否會成為「四腳督」的情勢還需觀察，且民進黨在部分立委選區，民調遠遜對手陣營，主要原因是現任立委不打算繼續連任，後繼者實力還不足。另有黨高層也在近日提到，儘管在野支持者在總統支持對象分成三份，然而區域立委是一對一廝殺，賴清德想要成為最強母雞，達成「總統勝選，國會過半」的目標不能掉以輕心。

除此之外， 還有綠營民代指出，就算賴清德當前民調形勢不錯，但依然不能「躺著選」，因為在野陣營的侯友宜、柯文哲，還是有可能在選戰最後階段展開大整合。

另賴清德於8月31日出席「2024賴清德總統競選總部全國幹部授證大會」時，也被記者問到「有沒有躺著選」，他連忙回應「沒有」。亦有傳出消息，賴清德和競選幹部開會時督促，不要認為在野黨有多人出來參選，我們就可以選的比較容易，「身為一個候選人，我深刻的感受到情形不是如此」。