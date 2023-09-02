美國「下世代空優」（NGAD）隱形戰機

美方正在研製的「下世代空優」（NGAD）隱形戰機很可能是美國空軍史上最複雜、風險最高的武器採購之一。

據《防務新聞》（Defense News）報導，美國6代戰機料將裝備尖端可變循環引擎（adaptive engine），還有自主忠誠無人僚機等。要是「下世代空優」戰機表現像美國空軍所希望的一樣，或許能在可能爆發的中美戰爭中，證明它的重要性。

不過，近年來，美國空軍原本以為，能帶來戰機迅速開發並部署革命的先進數位工程技術，卻未必如預期般成功。但專家說，美國空軍必須確保相關技術能兌現承諾。事實上，這並不是他們第一次想要尋求數位設計革命，來打造新一代軍機。例如，T-7A「紅鷹」（Red Hawk）教練機就是如此。原本空軍和波音（Boeing）承諾，專案會促成設計和打造未來軍機的新方式。

美國「下世代空優」（NGAD）隱形戰機

空軍信心滿滿，2020年甚至想把新機命名為「eT-7」。但從那之後，一連串失誤和延誤推遲了 T-7 的關鍵里程碑，以致使原本大吹大擂的數位設計法落漆。美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）說，這是重大的改進，但炒作過頭了。他指出，更一體的數位設計、更好的建模都有幫助，但它們並不是革命性的，並不能徹底取代測試。

今年5月時，美國空軍公開邁出至今最重要的一步，那就是針對這秘密專案宣布，已向業界發出工程和製造開發合約的機密招標。此外，空軍還說，打算2024年簽約，而廣泛預料，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）和波音將競標。

儘管美國空軍希望，2030年前能產製「下世代空優」戰機，但肯達爾估計，每架戰機身價將高達數以億計美元，承受不起出錯，而至今幾乎沒有關於數位工程如何對「下世代空優」戰機有所貢獻的說法。

另一方面，戰機和先進戰機項目執行官懷特（Dale White）則說，隨著「下世代空優」戰機逐漸成形，以往堆積如山的圖紙被不斷進化的數位設計取代。他說，那將讓下一代戰機比較容易與時並進，不斷演進，以領先將面臨的威脅。

此外，美國空軍推進局局長斯內登（John Sneden），6代戰機嶄新的軍事推進系統將首度完全靠數位設計並製造。他說，由於F-35和F-22的發動機是數十年前設計並製造，因此這是截然不同的新方法。