香港運輸及物流局局長林世雄表示，為加快重建香港國際機場的航空連繫，機管局一直致力與航空公司磋商，並鼓勵它們復飛香港。其中，機管局將推出「著陸費回扣早鳥優惠計劃」，以提供財政誘因鼓勵各航空公司復飛來往香港的航班。

林世雄今日在網誌表示，為了進一步擴大香港作為國際航空樞紐的航空連繫，會繼續檢討對航空服務的需求，適時與香港的民航伙伴展開航權談判，以擴大空運運力，為香港國際機場的進一步發展作適當規劃，以回應市場需求。

他指出，新落成的海天中轉大樓已於8月30日開始試行運作，並預計會在今年內正式全面啟用。今後，經港珠澳大橋前往香港國際機場轉機的過境旅客，無需辦理香港的出入境手續，便能經海天中轉大樓直達機場禁區前往登機閘口，進一步優化香港國際機場多式聯運的服務網絡，拓展大灣區的客源腹地，鞏固香港作為國際航空樞紐的地位。

目前，海天中轉大樓與澳門口岸之間的接駁巴士服務已首先開通。來往珠海口岸的服務則將於下一階段展開。屆時，香港一直與珠海機場積極發展的「經珠港飛」客運中轉服務亦將會正式開通。

他又稱，隨著粵港澳大灣區及「一帶一路」的發展，各地人員及貨物往來頻繁，為香港國際機場以至珠三角其他機場帶來更多的機遇和額外的航空交通需求。機管局已在大灣區內多個城市（包括珠海、江門、中山、開平及廣州共19個地點）設立候機樓，讓大灣區旅客預辦登機手續，然後乘坐客車或快船直達香港國際機場登機，過程輕鬆方便。未來幾年，機管局計劃在大灣區建立30個城市候機樓。