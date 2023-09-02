大陸知名選秀節目《中國好聲音》最近因陷李玟爭議暫時停播，何時開錄、何時繼續播出都遙遙無期，還有傳聞指無法繼續錄影的主因和今年節目導師周華健、薛之謙的意見有關，而節目中另一名最資淺的導師Henry（劉憲華）最近被八卦媒體直擊忙拍廣告，被推測是因為《好聲音》沒得錄，急忙找其他工作貼補家用。

天后「CoCo」李玟今年7月突然驟逝，一段9分鐘錄音檔揭露她去年被爆與《中國好聲音》製作單位鬧翻的傳言都是真的，也使該節目因此宣布停播滅火。而《好聲音》今年度請到的導師為周華健、潘瑋柏、薛之謙、劉憲華，近日《推理君江小宴》拍到劉憲華忙拍廣告，一個動作被重複要求好幾次，他仍敬業不以為意。

《推理君江小宴》更笑說：「大華（劉憲華）好聲音導師這活兒暫時不能幹了，也接到了新活兒哈」，推測劉憲華雖然少了《好聲音》工作，仍接了其他工作繼續賺錢，暫時不受影響。而有網友爆料，《好聲音》之所以宣布停播，是周華健和薛之謙在其中主導，因不滿製作單位對李玟事件的反應，決定罷錄。

該網友更說，周華健和薛之謙兩人和節目組槓上，「不管提高多少酬勞依舊拒錄」，節目才因此開天窗暫時沒有新錄影進展，但對於此說法，周華健經紀人則回應是假消息，「沒有要退出」。另一方面，《好聲音》製作單位上海燦星文化昨透過律師發表聲明，態度強硬說關於學員花錢買轉身、花錢買冠軍、好聲音賠償贊助商7億、工作人員被帶走等傳聞都是子虛烏有，若再造謠、傳謠不排除提告。