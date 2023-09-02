2024總統大選已成4腳督亂局，各家民調變化也備受關注，民眾黨副秘書長許甫今(2日)透露一份內參民調，民進黨參選人賴清德跌至剩約28%多，民眾黨參選人柯文哲23.9%居第二名，差距不到5%，國民黨參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘都剩11至12%；此外，許甫也提到，調查發現僅使用市話的民眾佔1成、僅用手機的佔4成多，懷疑全市話民調無法反應真實民意。

許甫今在中天電視政論節目《週末大爆卦》中表示，近期有7到8份民調來不及全部分析，但其中有一兩份，呈現出柯文哲與郭台銘的支持度變成麻花捲，爭奪第3、4名，讓民眾黨感到匪夷所思。許透露，民眾黨在8月29至30日有做一份內參民調，市話70%、手機30%，賴清德在這份民調中沒有那麼強，「沒有到三成，大約是28%多，柯文哲23.9%，雙方差距在5％以內」。

許甫指出，值得注意的是，侯友宜與郭台銘變成麻花捲，都大約在11至12%。節目主持人李珮瑄指出，若以7成市話、3成手機做調查，結果應該對傳統藍綠兩黨更有優勢；許解釋，該份民調中還特別問了「手機與市話的使用比例」，結果顯示，「有手機跟市話的民眾約有4成多，只有手機的民眾也佔4成多，只有市話的僅有1成多」。許也坦言，坊間有民調只做全市話，就很懷疑是否能調查到真實的民意。

許甫總結，近期有5、6份民調，和民眾黨內參民調來看，柯文哲目前還是第二名，但柯要努力的追上賴清德，把差距拉到5%以內，最後才有整合的希望。