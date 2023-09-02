交通部訂今年（112年）9月為「交通安全月」，除設置主題為「人本交通-停讓文化」，亦建立口號「車輛慢看停、行人安全行」，為強化駕駛人「停讓」的習慣及建立行人「尊重」的觀念，桃園市政府警察局特結合交通部公路總局新竹區監理所中壢監理站、內政部警政署國道公路警察局第一公路警察大隊、桃園市民防總隊交通義勇警察大隊宣導中隊、桃園市中壢區太子駕訓班辦理交通安全宣導活動。

本活動擇定桃園市中壢區文化公園（文化市民活動中心）辦理，因該公園係桃園市的「交通公園」，從地下停車場至遊樂設施，設計均以「交通安全規則與資訊」為中心，讓孩童與家長在使用公園硬體設施時，也能注意到標誌、標線設置、交通法規、安全觀念等訊息，從而建立交通安全觀念。

活動中除布置穿越設施，實景展示如何停讓行人（3個枕木紋）及正確穿越方式(舉手、左右轉頭察看)，也推出創新方式「娃娃機」宣導，只要民眾通過安全穿越解說關卡並響應「交通安全月」進行合照，即可使用娃娃機進行「道安宣導品」夾取。

桃園警方宣導交通安全月，透過活動遊戲的方式，讓「人本交通 停讓文化」 從小紮跟。（警方提供）

想揮別「行人地獄」，不僅止於「駕駛人」停讓，「穿越者」也同樣有注意安全的義務，桃園市近期穿越事故多為「行人不當穿越」，如跨越安全島、雙黃線、未遵守號誌等，依照道路交通安全規則第134條，行人於未設穿越設施的路段中穿越，並沒有路權保障。

此外，建議行人穿越前能「舉起手」示意，以明確穿越動機，便於駕駛人提早進行減速及停讓，穿越中亦應左右察看來車，避免車體A柱遮蔽駕駛人視線造成遺憾發生，當然，也應「尊重」車輛，快步通過減短停等時間。

桃園市政府警察局將持續針對「路口停讓」及「違規穿越」加強執法及宣導，希望用路人都能建立良好的交通安全觀念，用路務必專注、謹慎，才能確保交通安全，早日揮別交通地獄之汙名。