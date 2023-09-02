日本「偶像王國」傑尼斯事務所已故創辦人喜多川強尼今年深陷性侵旗下藝人的醜聞風波，傑尼斯對此已委任外部專家成立「再發預防特別小組」，現任社長藤島茱莉景子也被要求卸任，本月7日將召開記者會，在此前夕，日媒驚爆，身為旗下台柱的天王木村拓哉為了愛女的發展，恐將離開待了36年的老東家。

據《東京體育報》報導，圈內人士表示，由於性侵風波鬧得沸沸揚揚，引起全球高度關注，今年恐怕無法推出新團體，甚至會讓旗下藝人紛紛出走，首先被點名的正是木村拓哉，他所屬天團「SMAP」在2016年解散後，仍選擇留在傑尼斯，是受到妻子工藤靜香的影響，當時妻子與時任副社長瑪麗喜多川關係密切，不過瑪麗喜多川已過世，不需再顧慮這層關係。

報導中也指出，傑尼斯的性侵風波爆發後，工藤靜香便不斷督促木村拓哉快點出來自立門戶，若木村拓哉繼續待在傑尼斯這樣的「問題企業」，目前2個女兒心美和光希都積極進軍海外市場，可能會產生負面影響，此前木村拓哉已因此掉了資生堂的代言，外界認為他離開老東家也只是時間的問題而已。