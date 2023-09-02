基隆市是全台最重要的港口城市，亦是深受國際郵輪停泊及國內遊客喜愛的觀光地區。其中「基隆廟口」夜市為基隆市重要的商圈，亦是外地遊客必訪的觀光景點。為減少假日廟口周邊及市區車流，基隆市府攜手55688集團旗下專業代駕服務團隊「55688代駕」，推出全台首創「城市代客泊車」服務，從9月起每個周末提供便利的泊車服務。

基隆市「城市代客泊車」服務團隊由55688代駕專業培訓，所有服務人員皆經過嚴格篩選，須具備職業駕照、良民證及無肇事紀錄等基本條件，每一位駕手皆經過完整專業訓練後才能投入服務，確保提供來自各地的遊客安心且可靠的服務。為保障遊客的愛車無虞，試營運期間每趟泊車服務更有投保公共意外險，讓遊客到訪基隆有更好的旅遊體驗，同時也創造更多在地的工作機會。

55688代駕事業處王鈞協理表示，55688代駕除了酒後代駕及以時計費的時時駕，更持續拓展多元的代駕服務型態。本次與基隆市政府合作推出「城市代客泊車服務」，以優惠價300元提供便民的泊車服務，協助遊客將個人汽車交由專業泊車服務人員駛停至指定基隆港西三停車場，就是全台首創的代駕服務。這項全新的「城市代客泊車」旨在解決停車場擁擠、街道交通堵塞等問題，使得市民在尋找停車位上不再浪費寶貴的時間。通過55688代駕提供的代客泊車服務，市民可以將車輛交由專業的駕手代為停放，而不必自行尋找停車位，從而減少了車輛在路上的時間，同時也減少了街道上的交通壅塞。代客泊車服務不僅在解決交通問題上有所幫助，同時也提供了一個新的就業機會，為當地居民提供一個參與交通疏運事業的平台，這將進一步促進基隆地區的就業和經濟增長。