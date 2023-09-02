全球突破 8000 萬張專輯銷售，有「美國偶像天團始祖」之稱的街頭頑童合唱團（New Kids on the Block）1日驚喜攜手韓國人氣男團 SEVENTEEN 三位成員 Joshua、DK 和 Dino，推出重新翻玩 2008 年的作品〈Dirty Dancing〉的全新合作混音版〈Dirty Dancing〉(Dem Jointz Remix)。跨世代雙男團合作不僅讓歌迷覺得超新鮮，更成為親子之間的話題，有媽媽粉絲感動留言：「街頭頑童合唱團是我小時候最迷戀的偶像，而現在 SEVENTEEN 則是我女兒的最愛，這個合作簡直像做夢一樣！」

街頭頑童合唱團於由 Jordan Knight、Donnie Wahlberg、Jonathan Knight、Danny Wood 和 Joey McIntyre 5 位成員組成，街頭頑童合唱團於 80 年代末崛起，並一路在 90 年代偶像男團百家爭鳴之際依然獨領風騷，以〈Hangin' Tough〉和〈Step By Step〉等作品橫掃全球排行，在以 80 年代末期為時空背景的電影《牠》（It）當中，也使用多首街頭頑童合唱團的音樂更出現團體海報，足見他們在當年流行文化中的代表性。

街頭頑童合唱團一度於 1994 年解散，後來終於在 2007 年重組並在隔年推出新專輯《重返街頭》。今年團體宣布為慶祝重組 15 年，將推出《重返街頭》的升級紀念版本《重返街頭2023》，除了收錄原先在專輯中與女神卡卡、尼歐、小野貓等超強陣容助陣的曲目外，另外加收這次與 SEVENTEEN 的合作混音版，以及粉絲最愛卻從未正式收錄在專輯中的歌曲〈Coming Home〉，和其他曲目全新混音版本。成員 Donnie Wahlberg 表示：「這張專輯不僅是紀念團體的重聚，更是我們與歌迷們的再聚首！裡面的作品與精神對我們來說意義非凡。」《重返街頭2023》11 月 3 日正式上線。