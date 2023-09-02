北市新增1例登革熱本土確定病例，為居住於北投區的60多歲男性，26日起陸續出現發燒、畏寒、頭痛、骨頭痛等症狀，30日就醫後通報採檢，9月1日晚間確診，北市衛生局表示，該案8月19至26日有台南市活動史，目前同住及非同住家人共6名皆無症狀。

因應登革熱本土疫情，北市北投區級應變工作小組，發動社區清潔日清除孳生源及環境噴消。衛生局提醒，颱風將至各地降雨頻繁，請民眾務必於颱風前加強病媒蚊孳生源清除，颱風過後應再加強環境巡檢，並清除積水、容器減量。

衛生局也說，截至9月1日晚間9時，北市累計33例登革熱確診病例，其中境外移入27例，本土病例6例，分別為文山區、北投區各2例、大同區、中山區各1例。

衛生局呼籲，國內登革熱疫情嚴峻，至登革熱流行區活動時請穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分的防蚊藥劑，減少病媒蚊叮咬傳播風險。