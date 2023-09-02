苗栗縣政府文觀局舉辦客家歌謠及八音班採茶戲匯演，特別邀請桃竹竹苗團隊同來交流觀摩，由文觀局長林彥甫致贈感謝狀給桃園團隊。（謝明俊攝）

苗栗縣政府文觀局舉辦客家歌謠及八音班採茶戲匯演，來自雲林閩南族群的文觀局長林彥甫以客語致詞歡迎全體參演班隊。（謝明俊攝）

苗栗縣政府全力保存、傳承客家歌謠及八音採茶戲等傳統客家歌謠戲曲，在全縣各社區推動客家歌謠班及八音子弟班等研習活動，並特別請來榮興採茶劇團的年輕團員們到各社區指導，目前共有23班客家歌謠班及2班採茶戲班，今年並新增2班八音班。2日在文觀局中正堂舉行成果匯演，並安排跨縣市交流觀摩，一同傳承客家戲曲文化。

苗栗縣政府文觀局這次匯演活動，除了由縣內27個客家歌謠班、八音或採茶戲班的社區團體聯合演出，並有桃竹竹縣市團隊共襄盛舉，包括桃竹竹縣市所推薦的鳳珠姐文化藝術團、關西祖傳隴西八音團及新竹市金墩客家童謠文化推廣協會都前來參演，希望在快樂傳唱間，共下傳承客家文化，持續展現風華。

文觀局長林彥甫表示，為了讓日漸式微的傳統客家歌謠及採茶戲再現風潮，苗栗縣政府從2007年起舉辦推廣計畫暨成果匯演，獲得縣內各社區發展協會、社團的熱烈迴響，至今已邁入17年頭，共計補助超過500班，超過13000人次參與，成果豐碩。今年除23班客家歌謠班及2班採茶戲班，還新增2班八音班。

2日的匯演從上午開始，由新竹縣、三灣、公館、苗栗、竹南及通霄的八音、歌謠班擔綱演出，客委會副主委范佐銘專程前來聆賞各班隊精彩演出，榮興採茶劇團團長張榮興也在場提出改善建議，讓班員們受益不少。2日下午安排演出團隊為桃園市、銅鑼、頭屋、造橋、公館及頭份的歌謠班，原本規畫在9月2、3日等2天在中正堂演出活動，但因遇海葵颱風來襲，基於安全考量，因此取消3日演出。