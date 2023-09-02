花蓮縣警局鳳林分局南平派出前天（8月31日）接獲通報，鳳榮農會人員表示，1名72歲王姓老翁要匯新臺幣50萬元至陌生帳戶，疑似是遭到詐騙，員警黃漢郎獲報後，立即趕赴現場了解並將老翁帶回所內勸說。

警方詢問得知，老翁表示在網絡認識的朋友推薦投資理財，並由網友每日回報可觀的獲利，讓老翁深信不疑，員警查閱其手機內LINE訊息，發現是詐騙集團經常使用的「假投資真詐騙」手法。

所長彭康瑋不斷向老翁勸導，並通知偵查隊到場以專業的角度，向老翁解釋詐騙集團的手法，揭示投資獲利截圖的虛假性，在警方的耐心勸說下，老翁終於領悟到自己差點陷入了詐騙的深淵。

鳳林分局表示，民眾投資應循合法管道，如標榜高獲利、穩賺不賠等應提高警覺，切勿聽信網友來路不明的投資管道，遇到陌生人宣稱有穩賺不賠的投資方式時，應向警政署165反詐騙專線或110專線查證，慎防受騙上當，以確保財物安全。