高雄市農業局長張清榮（前中）與民代、鯤洲宮道長2日一起宣傳旗山香蕉。（農業局提供／林瑞益高雄傳真）

香蕉是台灣重要長年生產水果，因受農曆七月與中元普渡民俗祭拜禁忌誤傳，以致於香蕉正逢盛產期卻銷路受限。鯤洲宮中元普渡主持道長表示，從事主持道教祭典數十年，從無香蕉不適合中元祭拜的說法。

鯤洲宮今（2）日下午舉行中元普渡記者會，高雄市農業局長張清榮、地方民代、道教道長、宗教禮俗學者等與會，會中宣導正確的祭拜觀念。

鯤洲宮位於高雄市旗山區高屏溪畔，是間擁有數百年歷史的廟宇，主祀五府王爺、玄天上帝。而旗山溪洲地區以種植香蕉文明，民眾稱鯤洲宮王爺為香蕉王爺。

鯤洲宮主委柯正派表示，近幾年來中元普渡祭拜水果受到少數民俗及命理人士影響，因水果的諧音如香蕉、李子、水梨等是「招你來」，造成民眾誤會香蕉作為中元祭拜水果是禁忌。細察相關佛教、道教相關經典，也無此記載。

張清榮表示，高雄四季出產多樣新鮮水果，而香蕉是高雄旗山最重要的代表性果品，期望國人與民眾能夠釐清迷思，將香蕉代代相傳。香蕉對老少皆宜，在中元普渡祭拜用當季盛產的香蕉正是最誠心與誠意的表達。