台達總裁暨營運長張訓海表示，北科大是台灣重要的實務研究型大學，培養的學生在專業知識、團隊合作與解決問題的能力都非常優秀，是台達長期合作的重點學校，今日「台達北科聯合研發中心」正式揭幕，未來將更積極投入電力電子相關應用研究，發展多元創新的電源、驅控產品及其解決方案，同時藉由產學合作培養出更多頂尖的電源技術人才，此項電力電子技術的合作計畫從2020年即啟動，已投入逾千萬元研究經費。

北科大與台達產學合作關係密切，2011年起即陸續成立「台達自動化實驗中心」及「台達智慧製造訓練教室」，協助強化企業競爭力及培育高科技產業人才。在國際人才方面，2020年台達子公司泰達（Delta Electronics Thailand PCL.）挑選了16位泰國名校學生到北科大進行兩個月的交換學習，畢業後全數於泰達任職，今年亦有北科大機械系的學生至泰達進行暑期實習，而台達與北科的電力電子技術合作計畫啟動至今，已有多項研究申請專利，亦開始規劃將研發技術導入量產的產品。

台達電源及系統事業群總經理陳盈源指出，「台達北科聯合研發中心」導入Digital Twin概念，建立多物理量模擬環境。透過先進的「虛擬設計」，在產品設計階段預估產品性能與行為，達到加快產品開發週期與提升量產品質之目的，另外，在電力電子領域之電源轉換與驅控類產品數位化技術發展，台達都與北科大密切合作，期待未來雙方能有效整合資源並串聯教育與產業端，確保產學同軌。

北科大校長王錫福表示，台達為全球電源產業龍頭，以電力電子為核心研發高效能的電源轉換器產品，北科大培育全台灣最優秀的電力電子人才，雙方自2020年啟動「台達北科聯合研發中心」合作至今，累計數十位學生參與專案，其中超過半數學生畢業後加入台達，其中包括16位碩士及2位博士，除此，共同發表6篇國際SCI論文及成功申請多國專利，未來台達團隊進駐北科大前瞻技術研究總部，共同研發高效率及高功率密度的電源轉換技術，建立產學無縫接軌的合作典範。