日本核處理水排海引發國際爭議，中國政府持續表達強烈不滿之餘，日前並對英國表態支持日本排放，說英國若是負責任國家，就應明確反對和譴責日本的錯誤行為。

陸媒澎湃新聞今天報導，中國駐英使館發言人當地時間1日答記者問表示，「日本政府無視國際社會強烈反對，強行啟動福島核污染水排海，將核污染風險轉嫁給全世界，這是極其不負責任的行為」。世界上絕大多數國家，包括日本國內眾多民眾都對日方上述行為持反對態度並採取防範措施。

中國駐英使館發言人指責日本之餘並批評英國，「我們對英國政府的態度深表關切。如果英國還是一個負責任國家，就應明確反對和譴責日本的錯誤行為」。

外電報導，英國政府8月31日就福島核處理水排海發表聲明，表明了支持日本政府的立場，「針對由國際原子能總署（IAEA）進行監測，且判斷排海安全符合國際標準一事，英國政府想再次表明對其完全滿意」。

另外，對於排出含有放射性物質氚的核處理水，英國政府指出「這種做法為全球核產業領域的標準慣例」。（編輯：周慧盈/唐佩君）1120902