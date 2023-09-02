花蓮縣警察局玉里分局玉里派出所日前（8月18日）接獲報案，民眾指稱停放在玉里鎮康樂街機車車牌遺失，警方抵達現場後仔細勘查採證，發現事有蹊蹺，車牌疑似遭到他人竊取，由於該處位於火車站附近，許多車輛皆停放於此來搭乘大眾運輸工具，為避免類似案件再次發生及衍生其他刑案，玉里分局長林俊廷指示玉里派出所積極佈線追緝，絕對要及時刨根。

專案小組調閱路口監視器，以科技設備器材循線查緝，迅速掌握該名竊嫌身分，於8月20日10時許玉里派出所副所長陳照欽得知竊嫌現蹤，正駕駛附掛失竊車牌之摩托車往卓溪鄉卓清村方向前進，便立即啟動專案小組前往攔截圍捕，遂於11時許在卓富大橋西端100公尺處，依警察職權行使法第6條合理懷疑有犯罪之嫌疑將周嫌攔停，一舉人贓俱獲，警詢後依竊盜罪移送花蓮地方檢察署偵辦。

玉里分局長林俊廷表示，「法網恢恢、賊星該敗」，任何的犯罪案件絕對逃不過警察的法網；在此呼籲，不論民眾失竊物品價值多少，警方絕對全力以赴，以維民眾珍貴的財產安全。