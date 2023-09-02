因應兩岸情勢日漸緊張及明年義務意恢復一年期，國軍持續補充彈藥存量，除了對內委託中科院生產24萬枚Mk2手榴彈，根據最新剛出爐的明年國防預算書顯示，陸軍也將於民國113年至115年度，花費10億2960萬新台幣，向美採購M67型殺傷手榴彈，屆時估計可獲70萬枚餘。

國軍目前使用的為國造美規Mk2手榴彈，形狀橢圓加彈體上的防滑花紋，又俗稱「鳳梨」；而M67手榴彈彈體則是圓形，綽號為「蘋果」。

而據政府採購網日前決標資訊，陸軍將斥資新台幣3億7200萬元委託中科院生產Mk2手榴彈，總數24萬枚，意即每枚採購價格為1550元，將分別於113至117年度執行。

新北市議員林秉宥日前質疑，MK2手榴彈60年前左右開始陸續被淘汰，美國在1967年開始改用M67手榴彈，性能更好、重量更輕，質疑國軍生產半個世紀前就不用的武器，發給二十一世紀的軍隊，對納稅人真的能交代嗎？

但實際上，國軍已經編列預算，預算書顯示，我對美新購M67手榴彈，明年度先編列5千1百480萬新台幣進行採購，分三年執行，共斥資10億2960萬。

雖預算書未載明數量，但美軍2021年採購單價為每枚45美元，以2021匯率計算，每枚約為新台幣1370元；因此此次我國對美應可購入超過70萬枚M67手榴彈。