Welcome to the Space Jam 🛸👽



Congratulations on your 1st big-league home run, @gonjass7! pic.twitter.com/oVTziNbSlP — New York Yankees (@Yankees) September 2, 2023

整個賽季一團糟的美聯豪門洋基，決定開始磨練新人並展望下個賽季，不過陣中被寄予厚望的新秀為他們帶來正面信號，就在沃普（Anthony Volpe）成為球團隊史首位達成「20轟、20盜」新秀的隔天，被譽為「火星人」洋基超級大物多明格茲（Jasson Dominguez）在生涯第一個打席就敲出大聯盟首轟，僅20歲又206天的年紀創下隊史年紀最輕在首場比賽開轟的球員。

洋基2日（美國時間1日）以客場挑戰太空人開啟9月賽程，也是多明格茲生涯第一場大聯盟比賽，他被安排打第5棒中外野手，首打席對決未來名人堂球星、賽揚獎衛冕者韋藍德（Justin Verlander）沒有退縮，第一球看著曲球進壘後，多明格茲第一次在大聯盟揮棒就瞄準速球揮擊，小白球正好落在太空人主場較短的左外野觀眾席，輕鬆和一壘上的史坦頓（Giancarlo Stanton）一起跑回本壘。

上一位在大聯盟生涯首打席開轟的球員正是同場先發的「法官」賈吉（Aaron Judge），他敲出本季第30轟，連續3季轟破30大關。多明格茲賽後興奮說道，「我知道踏上球場會有很多不同的感受，能夠站在場上擊出安打，甚至成為一支全壘打，我的夢想終於實現了。」此戰多明格茲的家人也親臨現場觀戰。

韋藍德主投6局丟6分，吞下本季第7敗，此役前韋藍德交手洋基相當有心得，拿下10勝9負、3.41自責分率，但本季2場對陣洋基至少都丟6分。最近3場先發表現回穩的洋基強力左投羅棟（Carlos Rodon），本戰投5局丟2分飆4K，進帳本季第2勝。