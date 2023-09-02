因應海葵颱風，新竹縣政府災害應變中心2日下午由指揮官、縣長楊文科主持第1次應變會議，因颱風路徑動態往南修正，原訂應變中心將1級開設，下午3時降為2級開設，並提出6點事項由單位加強應變作為。

應變會議由各單位報告業務職掌下各項防颱整備與措施，在報告後，楊文科指示6點事項，首先要求社會處對於鄉鎮市公所的收容工作與物資儲備，以及易形成孤島地區、山地鄉等地儲糧，一定要達到14天以上。如果各公所提出需要支援調度物資時，也要統籌協助調度。

其次在竹北地區拔子堀堤防預布抽水機，適逢天文大潮期間，請工務處針對沿海流域注意相關淹水情事提早因應，調度各鄉鎮市公所抽水機支援。另外由於沿海地區風勢較強，須針對建築工地招牌看板，提醒業者加強固定及防颱整備措施。

第3針對五峰鄉、尖石鄉等山地鄉慢性疾病、重症病患、孕婦及行動不便者，事先要掌握正確名單，提醒原鄉公所視颱風動態隨時調整，並提早執行預防性撤離，避免夜間撤離作業，確保民眾疏散安全。

第4依據氣象局目前颱風總雨量預估，對於本縣土石流有達紅色警報可能性，請農業處確實發布給各鄉鎮市知悉，並掌握保全戶實際撤離的情形。

第5交通旅遊處已要求轄內露營區、觀光地點等旅宿業遊客，提醒遊客下山確保安全。但昨天消防局仍有接獲民眾投訴業者，仍請民眾可以上山露營，請交旅處督促業者不要以身試法。

第6雖然海葵颱風路徑動態一直往南修正，目前研判可能在台東縣或恆春半島登陸，但出海後速度恐減慢，仍請各單位不可輕忽。因此目前先將原訂1級開設，降為2級開設，但未來若颱風路徑變化偏向新竹縣，將隨時調整開設層級。