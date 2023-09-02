台中一對顏姓父女相依為命，顏父獨力拉拔女兒，但在女兒努力完成大學學業時卻腦中風，顏女面對家中經濟困頓及護理之家龐大照料費用，陷入兩難。

臺中市警局烏日分局尤啓南分局長得知後，積極尋找愛心資源，護理之家董事陳健隆立即協助向政府申請各項社會補助，找尋社會公益團體，甚至贊助補貼後續的療養費，義行舉動令不少人感佩。

據了解，顏父因腦中風無法工作，需專人照料，於是安置在烏日區一間安養之家。努力向上的顏女靠著自己半工半完成大學學業後繼續攻讀研究所，但龐大的照料費用令她有後顧之憂，處境相當讓人不捨。

烏日分局分局長尤啓南獲悉後，聯繫該護理之家，董事陳健隆立刻答應減免每月照料費用。烏日分局昨（1日）安排顏女與董事見面，顏女感受來自社會的愛心，頓時感動到淚流滿面。

尤啓南分局長表示感謝董事陳健隆四處奔波募集補助，讓行善的正能量持續散播，幫助勵志求學女孩不用擔心繼續完成學業，度過難關。另外，結合善心團體關懷弱勢家庭也是警察平日工作之一，烏日警分局同仁一旦發現轄內的弱勢家庭急需協助，就會轉介相關單位伸出援手，紓解弱勢居民生活困難。