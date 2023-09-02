董家瑋昨（1日）深夜於臉書發文坦然說，「我有簽賭，但是我絕對不是組頭」。（摘自董家瑋臉書）

2024選舉倒數，金門縣檢警嚴防地下簽賭影響選情，日前大規模掃蕩選舉賭盤，其中查獲賭資金額最高的是金門縣1處簽賭站高達500萬餘元，並帶回羅姓組頭與董姓男子偵辦，豈料董男竟是立委陳玉珍的助理董家瑋，董父更是金城警分局偵查隊小隊長，消息一出立刻引起熱議。董家瑋昨（1日）深夜於臉書發文坦然說，「我有簽賭，但是我絕對不是組頭」。對此，陳玉珍則低調尚未做出任何回應。

董家瑋昨在臉書發文澄清表示，他已是32歲的成年人，也已經是2個孩子的爸爸。「我做的事情、我自己負責」，不用牽扯到他的工作夥伴及家人。他也強調，並未用工作職權去做任何為非作歹的事，也沒有用家人的職務來掩護任何事。

董家瑋也坦然承認「我有簽賭，但是我絕對不是組頭」。他表示幾年前自己曾有線上賭博的壞習慣(線上投注)，但絕對不是組頭，那是他個人的不良習慣與行為，那也是在加入陳玉珍的服務團隊之前的事。

董家瑋說，很多鄉親朋友、同學都認識他的為人，他再次表明對自己的行為負責，曾做過的事絕不迴避，會勇於承擔，請大家不要再牽扯他的工作夥伴及家人。他強調會坦然面對未來司法的調查，也會作為他生命中最大的警惕。

對此，金門縣警局表示，董姓小隊長現任職金城分局偵查隊小隊長，承辦業務為不良幫派組合檢肅等，與網路賭博查緝業務尚無相關。經該局主動查訪得知，董員與其子目前並未共同居住，且刑事局與該局共同偵辦前對於案情並無所知，復經清查相關事證，目前尚查無董員有涉案情事。

金門縣警局表示，該案目前尚由檢察官偵查階段中，後續如有發現董員違法、違紀等不法事證，該局將秉持「不枉直」、「不掩飾」、「不庇縱」、「不徇私」原則，立即查處，決不寬貸。