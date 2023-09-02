法務部調查局新北市調查處偵辦愛情詐騙案，發現以黃姓男子、楊姓男子為首的詐騙集團自今年7月起，在新北市淡水區租用高級住宅架設機房，以美女照片吸引民眾上當，報請基隆地檢署指揮，上月31日兵方五路前往新北市、桃園市等處搜索，帶回6名被告，複訊後均裁准收押禁見獲准。

有男性民眾在通訊軟體Line上遇到正妹主動加好友聊天，還撥電話嗲喊「哥哥」，讓他心花怒放，更遇到正妹介紹投資機會，未料卻在投入大把資金後，正妹卻開始不讀不回，此時民眾才驚覺受騙上當，欲哭無淚。

新北市調處接獲線報，發現誆騙民眾的詐騙集團今年初才被破獲，團中僥倖未被逮捕的黃男等成員卻不知悔改反而另起爐灶，租下位於淡水的高級住宅區架設詐騙機房，透過遊戲網站招攬詐騙客服員，以美女圖吸引民眾聊天卸下心防後，還找來刺青、嚼檳榔的壯漢用變聲器裝女性與被害人「談戀愛」，再以「有投資機會」等話術吸引民眾上當。

新北市調處會同新北市金山分局、淡水分局、林口分局與保安警察大隊等單位，於上月31日出動70餘人、兵分5路前往黃男、楊男住所與架設的詐騙機房等處搜索，並帶回黃男等6名被告，複訊後均裁准收押禁見獲准。