審計部針對台北市政府警察局去年的預算使用中，針對北市警採購拋射式電擊器及微型攝影機等裝備，發現員警執勤次數中，選擇攜帶拋射式電擊器者偏低，另約2成員警執勤時係攜帶自購微型攝影機，因此要求北市警檢討改善。市警局則表示，未來採購前將了解員警執勤需求，並且將相關功能及規格建議納入採購參考。

根據審計報告指出，於2019至2022年間，台北市政府警察局採購了521組拋射式電擊器及5550台微型攝影機，金額共計3097萬餘元。不過經查警勤裝備配置及管理維護情形，員警執勤次數中，僅有3.96％選擇攜帶拋射式電擊器；至於微型攝影器部分，則是有2成員警執勤時，會選擇攜帶自行購買的微型攝影機。

報告中也明述，各派出所員警2022年度1至9月份執行情況，必須使用拋射式電擊器之執勤次數總計有803346次，選擇攜帶拋射式電擊器之次數計31839次，比率未及1成僅占3.96％。至於員警使用自購的微型攝影機部分，1至9月份間有635名至1407名，占執勤員警人數之17.92％至38.65％之間，審計部也要求市警局應查明，為何員警使用自行購買的攝影機，而不使用公費採購的。

不過基層員警則表示，之所以不願額外戴拋射式電擊器，原因在於巡邏時身上裝備已經夠多，等於是要多帶一把槍出門，且使用到的機率也很低，甚至若碰到有心臟疾病的嫌犯，恐怕還會意外致人於死地；至於微型攝影機的部分，基層員警也坦言，公發的畫質不好又耗電，且相當不耐用，若出勤時弄壞還得賠償，不如自行購入較為安心。

對此北市警局回應，會加強訓練使用拋射式電擊器，若未實施實彈訓練的員警，會輔以空槍操作及近身電擊訓練，以熟悉性能及操作模式。至於微型攝影機，市警局也坦言很多員警大多是畢業時即與同儕團購，依個人需求或使用習慣而自行購買，未來在採購時也會廣納基層建議，購買最新款式以減少員警自購的需求。