瓜地馬拉總統當選人阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）在其所屬的種子黨（Semilla）遭停權後，今天譴責國家機構為阻止他上台而「持續進行政變」。

法新社報導，過去名氣不高、64歲的社會學家阿雷巴洛以打擊貪汙的誓言，在8月20日總統大選中獲得勝利。觀察家認為，他的訴求使腐敗的掌權人士感到慌張。

經過一場人們擔心遭到干預的選戰後，阿雷巴洛以58%得票率在8月28日由最高選舉法院（Supreme Electoral Tribunal, TSE）宣布確認當選，但也決議暫時將其所屬種子黨停權。

阿雷巴洛在記者會表示：「有一群腐敗的政治人物和官員拒絕接受這個結果，並發起破壞憲政秩序和侵犯民主的計畫。」

「這些行動構成了一場政變，而這場政變是由本應保障我們國家正義的機構所推動。」

阿雷巴洛在首輪投票大爆冷門，闖進第2輪決選。選民厭倦了貧困、暴力和腐敗，導致每年都有數以千計的人出國尋求更好的生活，當中許多人前往美國。

6月25日首輪投票後，法官歐瑞亞納（Fredy Orellana）應檢察官卡魯奇切（Rafael Curruchiche）要求，下令選舉法院暫時將種子黨停權，等候該黨黨員註冊疑似異常的調查結果。

歐瑞亞納和卡魯奇切都在美國的「貪腐人士」名單上，外國盟友則抨擊他們干預選舉進程。

當時法院表示，在選戰進行之際，不能將政黨停權。但在投票結束後，法院決議暫時將種子黨停權。

阿雷巴洛表示：「我們看到的是一場持續不斷的政變，司法機構被用來侵犯正義本身，嘲弄在選舉中自由表達的民意。」（譯者：王嘉語/核稿：陳昱婷）1120902