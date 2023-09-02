中國外交部網站消息，中共中央政治局委員、外交部長王毅2日應邀在全球智庫大會上發表視訊致詞強調，烏克蘭危機絕不能在亞洲上演，要通過對話合作促進地區安全。

全球智庫大會由印尼外交政策協會主辦，主題為促進「南北東西民間社會對話」，多國政要、國際組織和知名人士線上參加。

王毅表示，中國國家主席習近平不久前在金磚國家領導人第十五次會晤上指出，世界百年變局加速演進，既有分裂對抗之危，也有團結合作之機。歷史的鐘擺朝向何方，取決於我們的抉擇。要認清歷史發展的指南針，掌好人類前進的方向盤。堅持團結合作，共謀世界發展，共創更好未來。

王毅提出四點倡議：

一要始終堅持真正的多邊主義，共同推動完善全球治理體系。作為塑造國際格局的重要力量，新興市場和開發中國家要堅持獨立自主，把命運牢牢掌握在自己手中；堅持團結互助，不斷提升全球南方在國際事務中的話語權和影響力；堅持公平正義，共同推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展。

二要積極踐行開放的區域主義，促進亞洲發展振興。堅持以開放理念引領地區經濟一體化，全面發揮《區域全面經濟夥伴協定》作用，反對「脫鉤斷鏈」「小院高牆」，構建更加暢通融合的區域經濟循環。以包容心態構建開放而非排他的朋友圈，尊重東協中心地位和東協主導的地區合作架構，讓本地區遠離地緣政治的計算，不當大國博弈的棋子。

三要努力弘揚睦鄰友好的相處之道，共同打造周邊命運共同體。以習近平提出的「親誠惠容」周邊外交理念為指引，賡續睦鄰友好傳統，弘揚求同存異精神，讓和平共處五項原則和「萬隆精神」在新時代綻放光芒。堅持與鄰為善、以鄰為伴，在相互尊重中增進互信。加強投資貿易，加深產供鏈融合，加快互聯互通，在相互成就中實現共贏。發揚以和為貴的亞洲價值，推進各領域交流，使地區民眾更加相知、相親、相融。

四要堅定奉行共同、綜合、合作、可持續的安全觀，共同維護地區和平穩定。烏克蘭危機絕不能在亞洲上演，要通過對話合作促進地區安全。個別域外勢力破壞南海和平的圖謀不會得逞，幕後黑手必須揭露。中方始終願同有關國家通過對話妥處分歧，尋求管控海上局勢的有效途徑；與東協國家全面有效落實《南海各方行為宣言》，力爭早日達成「準則」，共同將南海建設成為和平之海、友誼之海、合作之海。

王毅說，下個月，中國將主辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。願同國際社會一道，全面總結「一帶一路」倡議取得的成就和經驗，深入探討新的起點上高品質共建「一帶一路」的思路和舉措。