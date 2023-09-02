中颱海葵來勢洶洶，將成4年來首個登陸的颱風，各界加緊做好防颱準備，許多安排好的計畫也都被打亂，有網友透露自己的結婚典禮及周年紀念日都剛好遇上颱風，讓他開玩笑說「一定是老婆帶賽」。

一名男子昨（1）日在臉書「爆怨公社」表示，去年9月3日舉辦結婚典禮時，剛好遇上強颱軒嵐諾，當時他就曾發文抱怨，稱老一輩都說「小時候騎狗長大結婚會下雨」，自嘲小時候可能是把狗當賽馬騎了，沒想到今年準備慶祝結婚1周年的紀念日時又遇到中颱海葵，讓他傻眼喊「誰能比我更衰小？老婆一定是風神雨神轉世的…一定是老婆帶賽…」

網友看完全都笑說「天選之人啊」、「等待明年9月3號」、「去年這篇我還有印象」、「風雨交加的夜晚比較容易出事」、「明年小孩生出來就叫臺瘋」、「人生中的風雨都是另一半帶來的」、「風雨生信心，婚姻生活必美滿」。

還有不少人喊「敢說老婆帶賽，我看你是主機板準備好了喔」、「希望明年還能看到你的po文」、「風大雨大不要試試看會不會被掃出家門」、「希望明年的今天不用為你默哀」。