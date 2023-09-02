民進黨總統參選人賴清德參加彰化縣信賴台灣姊妹會成立大會，支持者自製「小賴總統我愛你」字牌。（孫英哲攝）

彰化縣是六都之外的百萬人口大縣，在歷屆總統大選中扮演關鍵搖擺州的角色，民進黨總統參選人賴清德今天下午參加彰化縣信賴台灣姊妹會成立大會、全國基督徒守護台灣信賴感恩禮拜暨賴清德後援會成立大會後，再到竹塘及溪湖等地參香及輔選參選立委的吳音寧，行程滿檔。

彰化縣信賴台灣姊妹會在彰化女中大禮堂舉辦成立大會，現場聚集2500名姊姊妹妹，力挺民進黨總統參選人賴清德。該會總會長黃淑娟指出，有許多姊妹打電話或傳訊息給她，想出席成立大會向副總統賴清德表達支持，令她好感動。

彰化縣4名立委參選人黃秀芳、陳素月、陳秀寳、吳音寧在賴清德帶領下大集結，展現彰化女將的戰力，受到手持粉色扇子、穿著「挺台灣」T恤的姊姊妹妹們熱烈歡迎，有趣的是，現場還有支持者自製「小賴總統」字牌，引人注目。

賴清德指出，前副總統呂秀蓮、監察院長陳菊曾因美麗島事件被抓去關，差一點失去生命，彰化縣周清玉前縣長、翁金珠前縣長，因丈夫投入民主運動被抓去關，她們也用生命為台灣奮鬥，「女性對台灣民主運動的貢獻非常大，不單是男性的付出已。」

賴清德提出3項目標，首先是建立性別平等、更加友善的台灣社會，提高女性更高的政策參與，以及婦女勞動的價值，讓每個女性都能夠自由有尊嚴，追求自己的夢想。第2是「0-6歲國家一起養」升級到2.0版、「長照2.0」升級到3.0版，以及公私立大學學雜費差距縮短，讓0-22歲都能得到國家的支持。第3是打造健康台灣，結合所有姊妹力量，讓國人健康、國家更強、世界擁抱台灣。

民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞說，彰化贏，台灣就能贏，總統參選人賴清德用行動帶來希望，盡自己力量打造性別友善環境，讓女性在職場能夠自由追逐夢想。

吳音寧指出，回到母校彰女，讓她回憶起那時很多同學一進高中就被要求加入國民黨，她和幾位好友鼓吹同學退出國民黨，引來教官關切；她還與好友籌組讀書會，宗旨第1條是「光明磊落，說出心裡的話」，第2條是「努力認真，為台灣做事」。