許多民眾夏天會到海邊或泳池戲水消暑，但救生員因考證難度高、工作無升遷機制，缺人已久，各泳池提高時薪搶人卻也不見轉好。桃園市體育局回應，救生員確有缺工問題，已向中央陳情反映，暑假時號召擁有救生員證照的大學生兼職因應，暫解燃眉之急。

桃園市副議長、桃園市水上救生協會理事長李曉鐘表示，若想考取救生員證照，體力需要達到一定標準，年輕人有體力優勢，無奈考證難、工作性質不穩定，還要定期複訓，多數人意願不高，有感近年來報名參加救生員訓練的人越來越少。

「沒有年輕人想要考救生員證照！」中華民國水上救生協會桃園縣分會理事長許新漢說，救生員工作相當吃體力，2、30歲的年輕人卻沒有意願考證，導致缺人狀況嚴重，即便推出培訓課程還是乏人問津。

許新漢還說，兼職救生員的時薪開價從180元起跳，甚至有人開到350元，各泳池都在搶人，而招不到救生員的泳池只能選擇減班或減少營運時段。泳池業者也大嘆救生員難找，徵才廣告高掛許久仍找嘸人。

體育局副局長高玉姿回應，疫情逐漸解封後，運動人口逐漸回流，不過先前許多救生員早已轉職，加上體育署檢定場次不足等情形，曾率領國民運動中心業者拜會體育署，反映救生員人力不足問題，體育署承諾已著手研議配套措施，如有需求可至桃園市加開救生員考試場次，盼能緩解各泳池的聘用壓力。

高玉姿強調，市內的國民運動中心救生員皆有符合「游泳池管理規範」規定，各運動中心視泳池大小，每天有3個班次，各班次安排3至4名救生員，不過也坦言，缺乏救生員已是全國性問題，各縣市都面臨該狀況，暑期有號召符合救生員資格的大學生兼職打工。

高玉姿說明，救生員資格檢定考試目前皆由體育署統一辦理培訓及檢定，取得證照後即可執勤。救生員證照的有效期間為4年，有效期限屆滿前1至6個月內，得向教育部體育署申請展延證書效期，經過16個小時複訓及18個小時安全講習，才能再延長4年有效期，而先前因應疫情因素，體育署有祭出救生員證照期效展延1年的相關機制。