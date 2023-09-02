台北1名女子離家出走長達2天，因她不回家又不接電話，家人心急如焚只好向警方報案協尋，最後由台東警方尋獲。（台東警分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台北40歲女子日前離家出走長達2天，因她不回家又不接電話，家人心急如焚只好向台北警方報案協尋，因手機定位在台東縣，台東警分局深夜接獲通報請各派出所積極協尋，果然最後在台東市富岡附近某店家找到該女子，家屬趕來將她接回。

家屬表示，女子日前從台北市住家藉故外出，直到隔天晚間都未返家、也沒接電話，讓家人心急如焚，台東警分局接獲協尋通報後，立即通報各分駐所同仁，依家屬所提供的特徵及線索搜尋。

警方表示，雖然女子手機定位軌跡顯示在台東縣，但是手機卻未持續開機，導致無法精準定位，所幸該女子某日深夜終於接聽電話，經過家人一番勸說要她在原地等候，富岡派出所終於在台東市富岡里某店家找到該女，台東警將她暫時安置在派出所內等待家屬接回與辦理撤尋，家屬趕到後，對於警方積極協尋阻止意外發生深表感謝。

台東警分局長陳蔚文表示，協助失蹤者平安返家，是家屬託付警察的重要任務，警政署有關失蹤人口的重大政策以「單一窗口受理，全國協尋服務」及「報案不用等，掌握黃金每1秒為主軸」，呼籲民眾遇類似情形可以立即至鄰近派出所報案協尋，把握協尋的黃金時間找回家人。