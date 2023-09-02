2024總統大選，整合成關注焦點，甚至形容是武俠小說天龍八部中難解的「珍瓏棋局」。國民黨立委參選人、新北市議員葉元之也從書中情節指出，前高雄市長韓國瑜跟破解棋局的虛竹和尚一樣「無所求」，且韓國瑜有至高點，是最適合做桶箍的人選。

政論節目《新聞面對面》1日討論非綠陣營整合問題，主持人謝震武指出，有人形容這是武俠小說中的「珍瓏棋局」，根本解不了。葉元之指出，書中的珍瓏棋局是逍遙派掌門人無崖子設的，因為他變成廢人但武功還是很高超，所以要找一個徒弟，為此設了一個棋局，誰能夠破這個棋局，無崖子就要把畢生功力傳給他。

葉元之續指，珍瓏棋局很多人都想破，但每個人都心有掛礙，段譽是因為在王語嫣旁邊，段延慶充滿仇恨，姑蘇慕蓉只想復國，所以沒人可以破，但後來被無欲無求的虛竹和尚用破而後立的方式，破了棋局。

葉元之表示，每個人都有所求的話，這個棋局是破不了的，一定要找一個「無所求」且有制高點的人來破局，「你看韓國瑜的形象，跟虛竹也蠻像的」，所以韓國瑜若找大家來談，從韓的角度跟大家說現在不是膽小鬼賽局，而是納許均衡，每個人除了個人利益之外，還要考慮到團體的利益。

不過葉元之坦言，還是要有人去拜託韓國瑜出來，畢竟韓現在也算是半退休離開政壇，沒有人去拜託，韓也不會無緣無故跳進來；葉提到，如果黨中央認為韓國瑜是適合人選就會去請他，這在國民黨史上也有發生過，李登輝與林洋港都想選總統，兩人僵持不下，後來也是有七大公、八大老出來協調。

「現在韓國瑜最適合扮演這個腳色」，葉元之指出，柯、侯都與韓國瑜有交情，柯文哲與韓共事過，侯友宜跟韓已經算和解，所以韓國瑜是有制高點，由韓國瑜做一個「桶箍」，把大家找來至少聊一聊，放下直諫，大我大一點、小我小一點，這個局才有可能破。