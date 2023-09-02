新華社報導，吉林省延邊朝鮮族自治州中級人民法院2日外發布：吉林省政府前副祕書長高材林貪汙、受賄一案日前宣判，被告高材林以貪汙罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；以受賄罪，判處有期徒刑10年，並處罰金100萬元（人民幣，下同，約合新台幣440萬元），決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；扣押在案的貪汙贓款依法返還被害單位；繼續追繳被告受賄贓款，依法沒收，上繳國庫。

判決指出：2017年6月至9月，被告高材林利用擔任松前市市長職務之便，直接或者通過他人，指使廈門爵耀投資有限公司、松前城市發展投資控股集團紅日房地產開發建設投資有限公司（紅日公司），安排廈門爵耀投資有限公司從一名個體經營者處虛假承包100萬平方米「三化草前」土地，再轉包給紅日公司，從中非法套取1億元占為己有，其中借貸給他人4500萬元，償還個人債務5500萬元。

2011年至2020年8月，被告高材林先後利用擔任省金融辦黨組書記、主任、松原市市長、省政府副祕書長等職務上的便利，為他人在公司審批、稅費減免等事項上提供幫助，非法收受他人給予的財物，共計折合403萬餘元。

延邊州中級人民法院認為，高材林雖到案後能夠如實供述犯罪事實，主動交代辦案機關不掌握的大部分受賄犯罪事實，係坦白，且舉報他人犯罪線索，具有重大立功表現，但鑒於其貪汙數額高達億元（約合新台幣4.4億元），並不能退繳受賄贓款，造成惡劣的社會影響，依法不足以從輕處罰。法庭遂作出上述判決。