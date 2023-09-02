一人騎2車！新北市板橋日前出現一名機車騎士竟然單手騎機車，左手牽著一輛自行車，後方汽車駕駛看到拍下過程；對此，警方表示，騎士以為犯道交條列43條第1項第1款，在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車，最高可罰3萬6。

翻攝社會事影音新聞

「社會事影音新聞」轉發影片，8月31日有汽車駕駛在新北市新海橋板橋通往新莊的路上，發現有騎士騎乘電動機車，竟然右手催油門左手控制另一輛自行車高速行駛，汽車駕駛直呼「一人騎2車就對了？」

而在行進間騎士遇到橋梁伸縮縫時，自行車因路面崎嶇產生彈跳、車頭甩動差點失控，驚險畫面讓汽車駕駛人驚嘆「唉呦！唉呦！夭壽喔～」。雖然沒發生意外，但汽車駕駛人也趁機超車，避開此危險駕駛行徑騎士。

海山分局表示，針對民眾於日前在新海橋上一手騎乘普重機，另一手牽引腳踏車之行為，已涉嫌違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款，可處新臺幣6000元以上36000元以下罰鍰。

警方呼籲，民眾駕駛車輛應遵守交通規則，以確保用路人及自身安全，建立友善的交通環境。