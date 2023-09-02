海葵颱風來襲，台中市災害應變中心2日二級開設，台中市長盧秀燕主持防颱整備會議。（陳淑芬攝）

海葵來襲中市明天是否上班上學？ 盧秀燕這麼說

海葵颱風來襲，台中市災害應變中心今天二級開設，台中市長盧秀燕下午主持防颱整備會議時表示，海葵颱風可能增為強颱、在台時間長滯留，就好像打保齡球，對台灣直撲而來，山區要注意豪雨、海線慎防海水倒灌，颱風變化莫定，明後天是否上班上學？必須今天晚上才能發布 。

台中市災害應變中心今天二級開設，盧秀燕下午2時主持災前準備會議第一次工作會報，聽取台中氣象站及逢甲大學情資研判及各功能分組整備報告，並與各區公所視訊連線。

盧秀燕表示，此次海葵颱風特色是針對台灣而來、可能增為強颱、可能在台長時間滯留，就好像「打保齡球」一樣，直撲台灣而來，不管是否會發展成「穿心颱」，都會造成較大的影響，雖台中市目前還未在警戒區，勢必要加強整備不能小覷，她也親自主持防颱整備會議。

「海葵颱風變化莫定、動向一日三變」盧秀燕強調這今天下午及明天可能是關鍵期，連氣象專家都不斷修正資料，明天是否上班上學尚無法提早確定，必須等今天晚上才能發布，呼籲市民掌握市府發布的相關資訊，作為生活安排。

盧秀燕強調，台中市山區包括和平、新社、東勢、霧峰、太平等區域必須注意豪雨；海線雖未直接影響。但因遇到年度大潮加上環流，提醒要慎防海水倒灌，各區公所要注意發放沙包作業；市區民眾建議適量儲水及照明準備，寧可備而不用，安全最重要。