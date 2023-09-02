首場大戲《紅顏火帥楊排風》於今（2日）下午2時在三峽新北客家文化園區演藝廳演出。（新北市客家局提供）

首場大戲《紅顏火帥楊排風》於今（2日）下午2時在三峽新北客家文化園區演藝廳演出。（新北市客家局提供）

新北市客家局長林素琴表示，市長侯友宜非常重視客家文化傳承及居住在新北市的客家鄉親。（新北市客家局提供）

新北市客家事務局規畫2場大型客家文藝展演活動「客家大戲」，首場大戲《紅顏火帥楊排風》於今（2日）下午2時在三峽新北客家文化園區演藝廳演出，吸引了客家鄉親及對客家戲曲有興趣的民眾，即使颱風天依然不畏風雨，演藝廳仍然滿座熱情觀賞演出，該劇融合現代舞台科技及傳統戲曲特色，重新詮釋多元且精緻的客家戲曲風貌。

新北市客家局長林素琴表示，市長侯友宜非常重視客家文化傳承及居住在新北市的客家鄉親，於2019年上任即提出在各行政區建置哈客館文化聚點政策，能提供客家鄉親在地就近聚會話家常、上課研習相互交流分享的優質場所，以深耕新北客家文化。

目前已在中和、淡水、新店、新莊、板橋完成建置哈客館，2023年也已著手五股哈客館建置，2024年則規畫建置哈客蘆洲館，另客家局每年亦於各行政區辦理客家藝術團體巡迴下鄉表演，並於各客屬社團開設客家歌謠、舞蹈、樂器等客家文化研習課程，透過多種管道型態，發揚客家文化。

今天演出的客家大戲紅顏火帥楊排風，為榮興劇團全新劇目，演出前採劃位索票方式入場，開放索票一周內票即告罄，顯示出客家戲曲及榮興劇團的號召力，活動同樣一本傳承客家之初衷，讓生活在都會區鮮少有機會觀看客家戲曲的客家鄉親及市民朋友，共同欣賞客家戲曲之美，展現新北都會客家新風貌。

榮興劇團年度第二場大戲《碧波塵緣》，將於10月15日下午2時於義民爺文化祭活動中，在新北市政府3樓多功能集會堂演出，屆時將開放於新北市政府客家事務局及新北市客家文化園區同步索票，也歡迎市民朋友前往觀賞，具體索票日期及更多演出或活動相關訊息，敬請密切留意新北市客家局或榮興客家採茶劇團粉絲專頁。