北市重陽敬老禮金自7月26日起致送，已有約34萬人使用敬老卡靠卡完成領取，北市社會局表示，9月7日是靠卡領取最後期限，尚未領取長者可把握時間，就近到台北捷運各站悠遊卡加值機、四大超商、美廉社及101購物中心B1服務台靠卡領取，1500元將直接匯入敬老悠遊卡。

社會局說明，北市今年重陽禮金致送方式多元，除了敬老卡外，低收、中低收及中低老津長者已約有1萬6000人成功撥款入帳，申請現金匯款至截止日約有4萬2000人申請，將於10月3日入帳。

社會局提醒，9月7日是靠卡領取最後期限，請長者把握時間，靠卡領取前也要先確認敬老卡是否在6個月有效期限內，並可就近到四大超商、台北捷運站查詢機及各區公所辦理展期。

如果希望領取現金，社會局指出，可於10月12日至11月13日前往設籍區公所公布的定點及時間領取，若來不及於以上述時間領取，可於11月14日至12月31日線上申請補發，而99歲以上人瑞將於9月下旬至11月中由里幹事親送禮品及禮金到府。