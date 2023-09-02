民眾黨主席、總統參選人柯文哲今與黨籍立委參選人賴香伶前往桃園中壢，出席團結大桃園台灣選哲之友會活動。近日新竹市地方盛傳柯文哲胞妹、醫師柯美蘭有可能代表民眾黨投入立委選舉，對此，柯今下午被問及此事，先皺眉後再笑了一下，未直接回應，便匆匆在幕僚陪同下進入活動會場。他也按照過往選哲之友會慣例，闡述政治理念並感謝民眾支持。

柯文哲致詞表示，今年民眾黨在桃園捲土重來派員參選，一群人要走得遠，不能是烏合之眾，有相同價值理念才能形成團隊，而相信政治誠信和理性務實，就是他們共同相信的價值。

柯提到，台灣現今有許多問題，儘管桃園身為全台最年輕城市更有活力和創新力量也不例外，仍有一些需解決的問題，政治的核心為執行力，喊口號大家都會，若無法執行一切都是空談，時間拖久會產生更多問題，而面對問題就是解決的第一步，解決小問題就不會有大問題，百姓關心生活周遭的事，例如燈亮路平水溝通等，若最簡單都做不好，就別再談治國理念，人民的小事就是政府的大事，若不解決問題，日後問題就會來解決你。

柯文哲說，桃園不管是航空城、機場第三跑道、捷運綠線等問題，很多都欠缺執行力，因為沒認真面對問題，不過相信只要秉持理性、務實、科學，雖然固然會遇到困難，但還是可以一項項解決。

柯指出，雖批評別人不會使自己變更好，但觀察最近一次選舉，變成執政黨唯一的思考，疫情期間，政府發三倍券、五倍券又發6千元，現在連讀大學都補助，喊話「你們真的相信政府的收入比支持多到可以再發6千元嗎？」因為現在的政府作法，特別預算不算預算，借的錢將來還是要還，質疑怎會視借款為收入。

柯文哲提到，進來常被問及整合問題，他認為國家真正要整合的是大家的政治理念，是否認同政治誠信和理性務實科學，對於國家重大題目是否有共同想法，這些事比政治上分配權力更重要，民眾黨的支持者關心台灣到底何去何從，面對問題解方為何，思考這些問題才能真正團結，希望台灣是團結的台灣，希望台灣因為有他們可變更好。