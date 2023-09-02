維生素D攝取不足竟會引起關節腫痛、皮膚反覆龜裂，醫師分享曾有名患者看了皮膚科，吃藥、擦藥卻一直不見好，經過檢查後才發現是維生素D嚴重不足導致，呼籲民眾如有皮膚病、關節痛等狀況，要積極尋求專業醫師的協助和檢查，才能及早發現並治療。

衛生福利部桃園醫院骨科醫師王朝樣表示，曾有名李姓患者就醫時自述手指根部、關節活動處的皮膚一直龜裂，大拇指活動時總是疼痛不適，病症反覆持續將近1年，無奈看了很多的皮膚科、擦了許多藥膏，卻仍沒有好轉，而且每次只要藥膏一洗掉，皮膚又開始裂開，逼不得已的狀況下只好配戴手套。

王朝樣先替其安排抽血做免疫功能和相關新陳代謝檢查，檢查結果卻發現患者是因為「維生素D嚴重不足」所致。王朝樣說，維生素D除了與骨骼健康及鈣、磷平衡有關外，許多研究也發現維生素D具有骨骼外的生理作用，與抗發炎、血管新生、細胞增生、分化和凋亡、及免疫系統的調節等有關。

王朝樣指出，據衛福部2017年至2020年的國人營養健康調查報告顯示，國人最缺乏的營養素為維生素D。維生素D又稱促鈣醇，是人體可以自行合成的維生素，主要透過皮膚照射陽光後合成。維生素D對人體中的鈣、骨骼、免疫系統影響很大，無論缺乏或過量，均會引起不適，不過自然界中含有維生素D的食物並不多，因此也可以透過保健食品補充。

王朝樣說明，植物來源的維生素D大多屬於維生素D2，而動物來源的維生素D則是人體較好吸收、利用的維生素D3，維生素D3的效果較D2佳。

桃園醫院護理長王瓊玉說，李姓患者目前透過藥物治療，在日常飲食中補充魚肝油、富含油脂的魚類、海洋動物的肝臟來獲得維生素D。且要避開中午時段適時地至戶外活動曬太陽，3個月後門診追蹤時，發現困擾他多年之皮膚反覆龜裂、關節腫痛已改善許多。

桃園醫院護理師李書鳳表示，民眾如果出現皮膚反覆龜裂，傷口難以癒合，或併有腰痠背痛及關節疼痛等問題，應尋求專科醫師幫助，讓醫師安排適當處置及檢查，協助發現皮膚反覆龜裂、關節腫痛的原因並及時治療或許就可和纏身多年皮膚病及關節痛說再見。