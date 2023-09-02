週六晚德甲，弗萊堡將作客挑戰斯圖加特。弗萊堡新賽季表現不錯，狀態出色，反觀斯圖加特上一場經歷慘敗，而且近年對陣弗萊堡也是處於下風。

【足球-德甲】[弗萊堡@斯圖加特][09/02(六)21:30][編號 827]

斯圖加特賽季前的友賽中表現十分次好，良好狀態維持到新賽季開始的兩場比聯賽，分別擊敗了巴林根和波鴻，取得兩連勝。正當斯圖加特認為本賽季可以有個順利的開局時，上一輪聯賽面對RB萊比錫時竟然慘遭一場1:5的慘敗，對於球隊士氣打擊不小。雖然斯圖加特本場幾會回到主場作戰，但優勢不算特別大，因為上一賽季聯賽主場搶分能力僅位列德甲下游位置，而且球隊最近2次主場面對弗萊堡都是敗陣收場，總共丟了4球之多，明顯難以與對手抗衡。此番迎戰來勢洶洶的弗萊堡，斯圖加特再遭打擊不足為奇。

弗萊堡新賽季開局表現亮眼，上一輪聯賽擊敗了文達不來梅後，已經取等新賽季各項賽事等三連勝，弗萊堡現時狀態十分之理想。出色的攻防表現絕對是弗萊堡的爭勝法寶，近期各項賽事都能攻入對手1球或以上，而且最近4仗各項賽事有3場保持不丟球，實力不容忽視。其中匈牙利攻擊手羅蘭·紹洛伊 Roland Sallai 的表現尤為值得關注，在新賽季前3場的各項忽賽已有2顆進球，他絕對是斯圖加特的心腹大患。

推薦︰ <足球> 不讓分 (弗萊堡)；大小[客隊] (弗萊堡 大 1.5)

週六晚英超第4輪曼城將在 阿提哈德球場 迎戰 富勒姆。藍月亮最近表現完美，英超三連勝，歐洲超級盃奪冠，氣勢如虹的曼城此番獲勝沒問題。

【足球-英超】[富勒姆 @ 曼城][09/02(六)22:00] [編號 563]

在UEFA 歐洲足球總會聯盟的頒獎典禮中，厄林·哈蘭德 Erling Haaland 當選年度最佳球員，同時還分別獲得FWA 和 PFA 年度最佳，哈蘭德成為2007-08賽季 C羅 之後，首位包攬這三大獎項的球員。加盟曼城是哈蘭德非常正確的決定，團隊榮譽和個人榮譽集一身。

曼城之強除了擁有哈蘭德之外，防線有新加盟克羅埃西亞國腳 約什科·格瓦迪奥爾 Joško Gvardiol ，中前場則有 傑克·格拉利什 Jack Grealish、羅德里·赫南德茲 Rodri Hernández，前鋒更有阿根廷國腳 朱利安·艾瓦雷茲 Julián Álvarez ，三線均有十分突出的球員，此前PFA官方公佈的年度最佳陣容中，全隊便有5人入選，成為了大贏家。阿提哈德球場堪稱來訪者的埋葬之地，藍月亮過去11個聯賽主場比賽全勝。曼城本場要拿下富勒姆手到擒來。

上賽季重返英超之後富勒姆做得非出色，38輪比賽錄得15勝7平16敗得52分排名第十位，對於升班馬來說十分之理想，比巨額投資卻落得一場空的切爾西排名更高。為了在上賽季的基礎上更上一層，富勒姆也是做了相對應的補充，從狼隊引進了 勞爾·希門尼斯 Raúl Jiménez 和 阿當馬·查奧爾 Adama Traoré，為球隊帶來更大攻擊力。

富勒姆前3輪聯賽得1勝1平1敗，中規中矩。作客打平兵工廠的一戰在大部份少打一人的情況之下佔得主動權；別外上一場聯賽盃的比賽和熱刺廝殺到最後一刻，最終以點球勝出，這兩場比賽反映出富勒姆戰鬥力不俗。

然而本場對手曼城的整體實力和經驗遠比此前的隊伍要強和豐富，而且富勒姆近年對陣曼城慘遭14連敗，戰術層面被嚴重克制，有見及此，富勒姆此行不宜高估。

推薦︰ <足球>讓分 (曼城 (-1))；大小[客隊] (富勒姆 小 0.5)