我國今年爆發史上最嚴重蛋荒，為了解決蛋荒，農委會（現為農業部）辦理專案進口、補助雞蛋到岸價格與國內產地價差異外，也吸收關稅、營業稅等成本，今天首度公布資料，其中空運來台的146萬顆蛋，每顆補貼26.8至32元之間，甚至比到岸價還高。

據農業部公布的資料顯示，進口數量以來自巴西的8814萬顆最多，每顆蛋吸收差額3.116至4.706元，泰國海運雞蛋則進口2280萬顆、每顆吸收差額1.856元至3.266元，土耳其進口海運雞蛋也達2246萬顆、每顆吸收1.361至1.721元。

農業部政務次長陳駿季表示，以巴西進口為例，3月至5月到岸價格為4.94元至5.9元，政府吸收包括國內產地價格與到岸價格價差及「關稅、營業稅及管銷成本」（約到岸價50％），一旦銷毀或退運則進口商要自行吸收費用。

陳駿季稱，政府吸收價差全民得利，以當時雞蛋黑市價格、約達8元至9元左右，較當時均價平均高出2.2元，以每月民眾消費的6億顆蛋試算，5月下來為民眾省下60億元，以支出經費5.7億元計算，效益高達10倍以上。

媒體詢問專案補貼進口雞蛋預算？為何沒有採公開採購？陳駿季說，採購法把生鮮農產品排除在外，但農業部本身仍就各產地國要求多個貿易商報價，如巴西不只超思也找了其他家報價比對，均符合相關程序，且蛋荒為3月爆發，需要即時解決，因此未訂補貼要點。至於補貼預算？他說，價差吸收的部分會因為國際蛋價及國內蛋價浮動，3月至4月間因為缺口比較大，進口量比較多，也會做適度調節，倉儲不夠時也能緊急採購。