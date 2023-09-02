大陸上觀新聞2日報導，上海官宣1日跟隨大陸北、廣、深一線城市，從9月2日起執行首套房貸款「認房不認貸」政策。新政一出，給房市帶來重大政策利多。上海仲介透露，首日成交戰報響到凌晨，帶看量增長50％。

據報導，9月2日上午，還不到9時，房產仲介的工作人員就已經聚集在共和新路地產店門口，等著開門辦業務。這家房產仲介店長張培培說：「我們昨天下午4點41分收到的消息，但是還沒有官宣，只是和客戶說這個政策遲早要出來，結果6點的時候，正式文件出來了，我們趕緊推送給每一個客戶……新政最早利好的是新樓盤，因為價格透明，所以沒有懸念，我所在的工作群，新房成交的喜訊戰報從晚上7點開始，一直響到凌晨。」

張店長說：「這次的新政對急著改善的買家來說真是重大利多，門店今天的二手房預約帶看量直接增長了50％，明天估計還會增加，很多業主只等著新政出台就啟動換房計畫……不過二手房的牛市來得可能會稍微慢一點，因為定價權在房東手裡，好房子看漲惜售或者臨時跳價的事情也會發生，如果都這樣，就會出現有價無市的尷尬情況。」

9月1日傍晚，繼廣州、深圳、上海之後，北京市宣布執行「認房不認貸」。至此，一線城市全部落地實施「認房不認貸」政策。

「折扣收回，全部調價銷售！」北京官宣全面執行「認房不認貸」政策後，多家開發商銷售風轉變，有的取消全部優惠，有的價格回檔，朋友圈也被各種通告和海報刷屏。

9月1日晚，北京石景山一樓盤開發商發布消息稱，「馬上收回折扣」。一專案方人士證實這一消息。房山區一正在開發的建案也發海報稱，專案價格全面上調1％。

此外，有建案宣布，所有在售房源價格上調2％，有建案打出了「最後限時優惠，9月4日起所有特價房源、折扣全部收回」的宣傳語，還有的建案表示價格上調5％。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，儘管政策全面回歸常態，但並不會帶來新一輪樓市的反彈，主要就是樓市基本面已今非昔比。首先，上一輪樓市回升期，居民對於房價的預期非常樂觀，而且在房地產、金融創新、大眾創業、互聯網等新經濟的帶動下，居民對於收入、就業前景也非常樂觀。房價預期樂觀和收入就業預期樂觀，是推動樓市繁榮的關鍵。現在，這兩個樂觀已經削弱了很多，樓市再現繁榮的基礎不存在了。

此外，宏觀基本面和金融環境都已今非昔比。李宇嘉認為，現在，不管是房價，居民槓桿率，住房需求空間等等，都發生了重大改變，這就是所謂的供求關係發生重大變化的新形勢。從這個角度講，這次樓市政策調整，目的就是防風險、保穩定。