面對海葵颱風來襲，高市府不敢掉以輕心，高雄市長陳其邁2日臨時變更行程，到各地視察防颱整備情形，陳其邁表示，高市府防災中心於下午4時提升為一級開設，至於3日是否放颱風假？他們晚間會根據最新的氣象預報來做決定。

陳其邁指出，因為下午2時30分時已經發布陸上颱風警報，高雄也劃入警戒區，預估明天凌晨大概就會觸及台灣陸地，颱風在台灣海峽停留的時間可能會久一點，這代表對高雄陸地的影響也會加劇，預估雨量會從原來的500毫米增加到700毫米，所以山區土石流警戒區域已經開始採取預防性撤離。

陳其邁表示，高市府在下午4時將防災中心提升為一級開設，相關人員於4時30分進駐防災中心開防災會議。他要提醒民眾特別注意，因為這次颱風會直接登陸台灣成為穿心颱，不僅影響的時間更長，風力也會比先前幾個颱風更嚴峻。

陳其邁強調，他們也相當關心桃源區梅山部落的3個里，相關糧食準備、醫護、搶修的人員都已經配置完畢，再次提醒民眾，山區、低窪地區要特別注意，也不應該停留，另外，他已經下令，若有任何入山、在海邊禁止停留區域戲水的民眾，相關單位就直接開罰。

至於會不會有颱風假？陳其邁回應，這次颱風影響高雄最劇烈的時間點看起來應該是明天到後天清晨，稍晚他們也會根據最新的氣象預報來做決定。他認為，面對災害大家還是要做好萬全準備，要如履薄冰、非常小心。