一群年輕人相揪上山踏青看綿羊秀。清境農場提供

來自馬來西亞的這1家5口已經2度造訪清境，對於當地風景與演出讚不絕口。清境農場提供

因應颱風來襲，清境農場也全面防颱戒備。清境農場提供

中央氣象局今天發布海葵颱風陸上警報，南投縣知名景點清境農場所屬的國民賓館，好不容易周末到了64％住房率，卻因為颱風來攪局，慘遭「預防性退房」達47％，使住房率再跌破2成，僅剩下17％。

南投縣仁愛鄉知名景點清境農場，原本寒暑假是住房旺季，平均住宿率至少7成以上，碰到特殊節日更是一房難求，但8月初從卡努颱風重創仁愛鄉導致聯外道路中斷，遊客就無法上山，住房率一度掉到「0」，好不容易路通了、天氣也放晴了，偏偏颱風又接連來攪局，讓業者苦不堪言。

清境農場副場長王仁助說，今天原本山上天候狀況良好，不過因為海葵颱風逐漸逼近，原本正逢周末的今天住房率有64％，卻因為被「預警性退訂」，訂房率掉到不到2成；另3日原本住宿率49％，也被預警式退訂23％，剩下26％住宿率。

今天入園人數也明顯受到颱風來襲預期性心理，傍晚統計入園人數僅有888人，雖不乏有年輕好友相揪上山踏青，甚至有來自馬來西亞1家5口旅客，不畏颱風可能來襲，2度造訪清境農場，大讚青青草原綿羊秀與舞台演出精彩，讓園方對跨國相挺的遊客相當感動。

面對颱風接連來襲，副場長王仁助仍不忘提醒遊客「上山旅客務必要注意安全」。他說，為了因應海葵颱風來襲，農場已經在飯店周邊大型落地窗與窗戶貼好膠帶，攤商也將雨棚卸下，並自製沙包放置兩側大門，也將可能被風吹翻的固定立牌與垃圾桶固定並收好，全面防颱，保護旅客在園區內活動的安全，也希望大家都能平安度過這個颱風。