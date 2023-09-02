馬斯克（Elon Musk）或許是世界上最富有的人，但他正面臨著美國各地家庭普遍遇到的問題：「覺醒學校」（Woke School）本週四（31）刊登於《華爾街日報》的艾薩克森（Walter Isaacson）即將出版的馬斯克傳記節錄中，他談了許多有關於推翻一切傳統價值，對家庭還有社會造成的不良影響，撰稿記者寫了一封信給其中一個女兒就讀的學校的每一位家長，沒想到引起非常多家長共鳴，目前成為了一個全國性的運動。

據《紐約郵報》（New York Post）2日報導，馬斯克認為他的跨性別女兒在洛杉磯學校上課後，開始對家人疏遠，歸咎於學校教育，他聲稱她女兒在學校中受到「覺醒思想病毒」（Woke Mind Virus）的感染，這件事情促使他決定買下推特（現為X），馬斯克認為Twitter已經被建制派（Establishment）和打壓右翼的思想感染。

當他得知他的大兒子賽維爾（Xavier）是跨性別並希望被稱為珍娜（Jenna）時，馬斯克持樂觀、正面態度看待這件事。但隨後，珍娜成為了一名狂熱的馬克思主義者，仇視一切有錢人，並跟家人斷絕了所有關係。

Meet Elon Musk's transgender daughter Vivian Jenna Wilson - who he describes as a 'communist who thinks anyone rich is evil' https://t.co/K6PfKR3Gmy pic.twitter.com/U1sn6xtBC7 — Daily Mail US (@DailyMail) September 1, 2023

報導聲稱馬斯克的判斷是正確的。美國K-12學校（幼稚園到國中），尤其是其精英私立學校，在近年來徹底改變了他們的使命。他們已經放棄了學術卓越和古典自由主義，反過來對抗言論自由和開放討論，並採用了培養進步主義（Progressivism）行動者的政治教育。

以下是馬斯克女兒學校網站的一句引文：「社會正義（SJW）貫穿於每個學生，影響著他們看世界的角度。K-12課程為學生提供了對歷史和當今不平等的逐漸細緻的探索：從地方到全國乃至國際。」

我自己的女兒在她就讀的前一所位於紐約市的學校，布里爾利學校（Brearley School），也經歷了同樣的進步主義洗腦（Indoctrine），我在2021年春季寄給每個布里爾利學校的家長信件中揭露了這一點，這封信意外地走紅，幫助點燃了後來的全國家長運動。

每所學校覺醒洗腦計劃的基礎是其對多樣性、平等和包容性的承諾，這些詞語與學校聲稱的含義卻完全不同。多樣性不再是因材施教，而是學校如何通過種族、性別和身份將社會分隔成「受害者」和「壓迫者」為了讓學校「包容」，每個人都必須感到歸屬感。孩子們必須在每本書、課程 、每個作業中看到自己的身份和性別。更重要的是，學校必須是一個「安全空間」完全免受傷害。

但是，他認為這些都是取消掉言論自由的藉口，正如馬斯克正確所說的那樣。最後，還有平等。左派對各種詞語奧威爾（George Orwell, 著名的反烏托邦諷刺名著1984作者）濫用使得平等、正義、民主和人權全都都攪和成同一件事——一個追求平等結果的世界。換句話說，這是一個對資本主義和自由敵視的、擁抱馬克思主義的世界，正如馬斯克所感嘆。