泰國BL劇《愛的香氣》改編自人氣小說，由《模犯生》查農桑提納同庫、拉皮彭塔帕蘇萬飾（Bright）主演。查農飾演建築師Jom，原與男友甜蜜交往，沒想到男友出國唸書竟結識新歡，還把對方肚子搞大準備結婚，莫名「被分手」的查農傷心欲絕，跑到夜店買醉，差點被「撿屍性侵」，更慘的是還衰遇車禍落水，溺水的他以為人生就此結束，卻出現一名「神秘人物」將他救起，再度醒來發現已穿越到1920年的暹羅王國。

最新劇情中，查農穿越到古代暹羅王國，成為當地富家少爺Yai（Bright飾）的僕人，更從一般下人躍升少爺「管家」，2人將展開曖昧同居生活，沒想到在這一世，竟又遇到現世劈腿的前男友，與前男友的未婚妻，還險被前男友暴揍，3人的糾葛讓查農淚訴「這一切的爛事為什麼要發生在我身上？」而最新曝光的花絮中，揭秘首集出現的「神秘人物」，原來是將於第三世出現的古代將軍（Bright飾），後續發展令人好奇。

為了呈現古代將軍的特色，Bright提到光是要把膚色蓋深、在身上貼上圖騰貼紙，就要花上半天時間，他還要貼上鬍子，在水中幫查農「人口呼吸」，查農笑說：「真的很怕黏到Yai將軍的鬍子，如果黏到話整段都要重拍，好在膠水很給力！」

Bright除了要化身將軍拯救查農，他在第二世同樣也要跳水救人，全程由他親自上陣，2人為了拍唯美的水中戲，拍攝前還要上潛水課，正式拍攝當天更耗時一整天。查農透露，自己演過游泳選手，所以拍過水中戲，「但沒拍過要有情感表現的，其實在水裡根本看不清楚對方，還要顧慮畫面，如果演得太誇張，表情會變得很猙獰。」Bright也笑說：「下水後，根本不知道對方開始演了沒，很怕表情太誇張變恐怖片！」

《愛的香氣》獨家在LINE TV與泰國同步播出。