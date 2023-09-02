行政院長陳建仁最近發言頗受批評，不過張麗善得知他1日要來雲林視察，還主動建議他到口湖鄉萡子寮漁港勘災，且準備一疊資料在公開場合、及私下向他懇切陳情，包括縣內危橋改善經費、斗六鐵路高架化卡關、虎尾高鐵運動園區缺經費，陳建仁雖尚無回應，張麗善仍當眾致謝。

張麗善是國民黨籍，每逢中央官員下鄉雲林，她必定出席尋求中央政府協助解決建設問題，包括2020年向前經濟部長沈榮津陳情雲林科工區環保用地讓售予縣府、2022年7月陳情交通部長王國財斗六鐵路高架化、2022年9月向前財政部長蘇建榮陳情重啟北港轉運站BOT案。

8月31日口湖鄉萡子寮漁港發生30年來最嚴重海水倒灌，鄉長李龍飛怒轟中央不要只顧選舉，請關心漁民生活。行政院長陳建仁原本就排定1日視察元長鄉崙子大橋拓寬工程，張麗善前一晚主動徵詢陳揆是否增加口湖勘災行程，陳建仁同意。

1日在崙子大橋拓寬工程簡報會場，張麗善私下主動向陳建拱手請託，也在公開致詞時請求陳揆協助改建土庫聯美大橋、91條危橋改建需中央奧援、2斗六台鐵高架化卡關、雲林港口需總體檢、高鐵運動園區經費無著。

陳建仁雖未回應，不過稱許崙子大橋拓寬案「是中央、地方政府齊心協力成果」。陳建仁稍晚到萡子寮漁港勘災，聽完簡報後裁示漁港問題複雜，應由中央及地方合作做水工模型，並指派政委吳澤成統籌處理。

因現場擴音器很小聲，周圍又吵雜，漁民一度怒轟中央官員不聽民眾心聲，陳建仁皺眉不解，張麗善立刻出面解圍「院長對我們體諒，也對我們關心，我們給他鼓鼓掌。」接著重述陳建仁所作的裁示。

張麗善表示，任何中央官員她都很尊重，官員到雲林下鄉考察只要告知或通知她，她都一定會出席，看見問題解決問題，是全民之福。