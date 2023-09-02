香港女星張柏芝近年活躍於大陸綜藝，也經常出席各大時尚活動，代言更是一個接一個，幾乎工作滿檔，但因為身體抱恙取消8月所有工作，令粉絲都很擔心她的健康狀況。在張柏芝停工期間，她仍會更新社群，日前還在抖音分享挑戰手勢舞的短片，被眼尖網友發現她脖子上疑似有舒緩貼布，不禁勸她好好休養身體。

43歲的張柏芝雖然減少戲劇工作，在參加陸綜《乘風破浪的姐姐》後人氣又飆升，立刻成為大陸綜藝超搶手來賓，也讓她通告接不停，還會受邀直播帶貨，積極發展當地市場；怎料，過量工作疑似讓張柏芝累壞，8月19日她的工作室發停工聲明，稱張柏芝身體抱恙，取消8月的公開工作。

張柏芝雖然在抖音分享近況，但粉絲注意到她脖子上有舒緩貼布，推測是身體疲累用的，認為她應該還是要好好休息。（圖／摘自張柏芝抖音）

在全面停工休息後，張柏芝偶爾還是會在社群上分享日常，日前她一臉淡妝跳網上流行的手勢舞，美貌看起來絲毫不受影響，還是讓人看了捨不得移開視線；不過，有眼尖網友發現張柏芝脖子後方好像有貼布，推測是為了舒緩痠痛的，也心疼她身體還是疲勞，紛紛希望女神能好好休息。

其實在張柏芝工作室宣布她停工休養後，又出現張柏芝懷孕傳聞，但她馬上在社群曬出一系列美照，臉蛋和身材宛如剛出道的她，一點都沒有孕味，反而散發濃濃少女味，間接駁斥懷孕流言。